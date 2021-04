Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour La Flèche Wallonne !

Publié le 21 avril 2021 à 9h35 par T.M.

Ce mercredi, Julian Alaphilippe a rendez-vous avec La Flèche Wallonne et le célèbre Mur de Huy. Un rendez-vous sur lequel s’est prononcé le champion du monde français.

En cette période des Classiques, Julian Alaphilippe n’est pas dans la meilleure forme. Cela s’est d’ailleurs vu dernièrement lors de l’Amstel Gold Race. Mais ce mercredi, le coureur de la Deceuninck-Quick Step aura l’occasion de se racheter à l’occasion de La Flèche Wallonne. Par le passé, cette course lui a d’ailleurs bien réussi puisqu’Alaphilippe l’a emporté en 2018 et 2019. Toutefois, au moment de se frotter au Mur de Huy, le champion du monde n’arrive pas en tant que favori, notamment face à la grosse concurrence.

« Il faut des très bonnes jambes pour la gagner »