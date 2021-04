Cyclisme

Cyclisme : Cette grande annonce sur la participation de Vincenzo Nibali pour le Giro !

Publié le 27 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Vincenzo Nibali s’est fracturé le poignet à l’entraînement, à quelques semaines du départ de Giro. Alors qu’il vient de reprendre l’entraînement, son physiothérapeute est sûr de sa participation.

Alors que le départ du Tour d’Italie approche, Vincenzo Nibali s’est fracturé le poignet après une chute lors d’un entrainement. L’Italien, qui a déjà remporté deux fois le Giro , est toujours incertain. Même son de cloche chez son équipe, Trek-Segafredo, qui émet encore quelques réserves quant à sa présence au départ du Tour d’Italie. Mais son physiothérapeute, Martino Donati, estime qu'il sera de la partie.

100% de chance d’être au départ selon son physiothérapeute