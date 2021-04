Cyclisme

Cyclisme : Le clan Pinot explique son forfait au Giro !

Publié le 26 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Annoncé forfait samedi dernier pour le Giro à cause de douleurs au dos, Thibaut Pinot traverse une période très compliquée. Son manager Marc Madiot s’est exprimé sur ce forfait et sur l’état de son coureur qui semble se dégrader de course en course.

Le forfait de Thibaut Pinot pour le Giro est une énième mauvaise nouvelle pour le cycliste de la Groupama-FDJ. Son manager, Marc Madiot, explique les raisons de cette mauvaise passe traversée par son coureur. Dans des propos rapportés par Cyclism’Actu , le manager général de l’équipe a tenu à tempérer toutes les choses dites sur Thibaut Pinot.

« Il faut revenir à quelque chose de logique et de normal »