Cyclisme

Cyclisme : Pogacar dévoile sa stratégie pour battre Alaphilippe !

Publié le 25 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe est passé tout près de remporter son premier Liège-Bastogne-Liège. Le vainqueur, Tadej Pogacar, l’a suivi pour le coiffer sur le poteau, comme il l'a lui-même expliqué.

Nouvelle déception pour Julian Alaphilippe, qui, comme en 2015, termine 2e de Liège-Bastogne-Liège. Alors qu’il se trouvait en tête à 50 mètres de l’arrivée, le champion du monde a été surpris par Tadej Pogacar, qui signe sa première victoire sur la course. Absent de la Flèche Wallonne, le dernier vainqueur du Tour de France a remporté le premier Monument de sa carrière.

«Je suis resté derrière lui pour le passer sur la fin»