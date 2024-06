Tour de France : Le verdict sans appel de Nibali sur Evenepoel…

Alexandre Higounet

A dix jours du départ du Tour de France, ils ne sont pas nombreux à croire dans les chances de Remco Evenepoel, qui a une nouvelle fois affiché des difficultés en haute montagne lors du Dauphiné Libéré. Après Cyrille Guimard, c’est au tour de Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour de France en 2014, d’exprimer ses doutes sur les chances du champion belge.

Au sortir du Dauphiné Libéré, Remco Evenepoel n’a pas donné de signaux rassurants sur sa capacité à franchir la haute montagne avec les meilleurs grimpeurs, condition sine qua non pour qu’il matérialise son rêve de ramener le maillot jaune en Belgique, et ce quand bien même il pouvait présenter la circonstance atténuante d’être en retard dans sa préparation après sa lourde chute au Tour du Pays Basque. A l’inverse, régulièrement distancé dans les cols du Dauphiné, Evenepoel apparaît toujours confronté à son point faible en haute altitude, lui qui connaît souvent des trous d’air dans les grandes étapes de montagne.

Vincenzo Nibali après Cyrille Guimard

A l’image de la dernière Vuelta, où il a totalement explosé dans la grande étape des Pyrénées, Remco Evenepoel connaît souvent un jour « sans » en haute montagne, ce qui confirme qu’il reste sujet à des difficultés dès que la route s’élève longtemps. A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard avait d’ailleurs avoué son scepticisme au sujet du champion belge : « Evenepoel, il faudrait exactement savoir les raisons de son retard au niveau de sa préparation. J'ai vu que Patrick Lefevere considérait qu'il était dans le timing, mais c'est quand même inquiétant selon moi parce que régulièrement, sur les grands cols ou les successions de cols, il marque très vite le pas et tombe assez vite en deuxième rideau dès qu'il subit. S'il ne s'améliore pas d'ici le Tour de France, faire un podium sera compliqué pour Evenepoel, et je pense que Lefévère en est un peu conscient. Aujourd'hui, on peut presque considérer que Roglic lui sera supérieur sur le Tour, surtout en haute montagne ».

« Evenepoel a peut-être remporté la Vuelta en 2022, mais… »