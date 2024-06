F1 - Ferrari : Frustré, Leclerc pousse un coup de gueule

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de sa course au Grand Prix de Monaco le mois dernier, Charles Leclerc semblait être sur un petit nuage depuis quelques semaines. Malheureusement il a dû abandonner au Canada et en Espagne, il pensait vivre un week-end bien plus rempli de succès pour le moment. Le pilote de Ferrari a fini cinquième après les qualifications mais il espérait pouvoir faire beaucoup mieux.

Pas si loin à la fin des qualifications, Charles Leclerc s'élancera en cinquième position dans ce Grand Prix d'Espagne dimanche. Le Monégasque a limité la casse par rapport aux essais libres mais il n'a pas pu passer à côté des difficultés de Ferrari, qui font qu'il y a trop d'écart avec les principaux adversaires selon lui.

« Nous sommes beaucoup trop loin de la pole »

Deuxième du championnat du monde derrière Max Verstappen avant ce week-end catalan, Charles Leclerc va devoir réaliser un sacré exploit pour ne pas être un peu plus distancé. « Nous avons eu beaucoup de difficultés. En termes de performance, je suis partagé entre deux choses. On a fait un très bon travail en termes de réglages depuis hier car je me sentais mal, et le feeling est de retour. Mais je suis aussi très déçu de la qualification aujourd’hui, car la performance n’est pas là et nous sommes beaucoup trop loin de la pole. Ce n’est pas une bonne journée pour l’équipe mais la course est demain et on va essayer de marquer des points. Après, on pourra essayer de comprendre pourquoi on était plus loin que prévu » regrette Leclerc dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Leclerc en difficulté