Cyclisme

Cyclisme : L'annonce forte d'Alaphilippe après Liège-Bastogne-Liège !

Publié le 25 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur il y a quelques jours de la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe espérait pouvoir rééditer un tel exploit sur la Liège-Bastogne-Liège. Malheureusement, le Français termine 2ème, coiffé sur la fin par le Slovène Tadej Pogacar. Toutefois, il est tout de même satisfait de sa course.

Euphorique après sa victoire lors de la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe remettait ça ce dimanche en participant à la Liège-Bastogne-Liège. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step faisait figure de favori, et aurait pu aller chercher une nouvelle victoire. Au final, il devra se contenter d'une 2ème place qui, lui qui était extrêmement motivé pour cette course. Dans des propos rapportés par Cyclism’Actu , Julian Alaphilippe pense ne pas avoir fait d’erreurs. Selon ses dires, il est juste tombé sur plus fort que lui aujourd’hui. Des motifs d’espoirs donc à l’approche des grandes échéances qui l’attendent.

«J'ai vraiment fait une belle course, l'équipe aussi»