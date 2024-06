Tour de France : Pogacar fatigué avant le Tour ?

Alexandre Higounet

A moins de dix jours du départ du Tour de France, comment se sent Tadej Pogacar, pour qui la fraîcheur physique s’annonce décisive dans sa quête du doublé Giro-Tour de France ? A-t-il récupéré de ses efforts du Giro, qu’il avait survolé pour ramener le maillot rose. Au sein du Team UAE, on se montre résolument optimiste. Mais cela traduit-il la réalité ?

Depuis qu’il a annoncé son intention de tenter un incroyable doublé Giro-Tour, un exploit jamais réalisé dans l’ère moderne du cyclisme, Tadej Pogacar sait que la fraîcheur physique sera une donnée essentielle. Comment est-il aujourd’hui, alors qu’il est en pleine préparation pour le Tour de France du côté d’Isola 2000 après n’avoir bénéficié que d’une semaine de coupure totale suite à sa victoire au Tour d’Italie ?

« La tête et les jambes ne sont pas fatiguées après le Giro »

Au sein de l’équipe UAE, on se montre extrêmement rassurant sur le sujet, à l’image des déclarations tenues ces dernières heures par le directeur sportif Matxin Fernandez, interrogé par le site italien bici.pro . Ce dernier a notamment indiqué, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « La tête et les jambes ne sont pas fatiguées après le Giro. Il est motivé, il est calme et il est heureux. Je ne peux rien dire de négatif, car il n’y a rien de négatif. Nous avons testé quelques nouveautés sur les vélos, principalement pour les rendre plus légers. De petites choses, mais qui font la différence ».

A priori, ce n’est pas une intox

Lorsqu’il affirme que tous les feux sont au vert pour Tadej Pogacar et qu’il ne ressent aucune fatigue ni lassitude, Matxin Fernandez dit-il vrai ? N’y aurait-il pas une part d’intox pour « travailler » un peu le moral de ses adversaires ou masquer une réalité différente ? En l’état, cela semble peu probable. En effet, Tadej Pogacar n’a pas du tout paru fatigué au sortir du Giro. A aucun moment il n’a semblé marqué le pas ou amorcé un début de déclin physique, ce qui aurait pu laisser deviner une fatigue. De plus, en parvenant à faire la différence rapidement en Italie, le champion slovène a pu « gérer » durant la seconde moitié de l’épreuve et donc économiser un maximum de force. Il faut de surcroit se souvenir qu’il n’avait pris le départ du Giro qu’avec 10 jours de course. Autant d’éléments qui amènent à penser que Matxin Fernandez ne bluffe probablement pas lorsqu’il affirme que Pogacar n’a aucune lassitude physique.