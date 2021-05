Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas s'enflamme après sa victoire au Tour de Romandie

Publié le 2 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur ce dimanche du Tour de Romandie, Geraint Thomas, 34 ans a envoyé un message fort à toute la planète cyclisme et s’est dit en forme avant le Tour de France.

Geraint Thomas, 34 ans, coureur pour l’équipe INEOS, a remporté ce dimanche le Tour de Romandie à la suite d’une dernière étape en contre-la-montre. Finissant à la 3ème place de ce contre-la-montre et assurant une 1ère place au général, Geraint Thomas a fait le plein de confiance cette semaine. Le Britannique s’est exprimé sur cette victoire et sa bonne forme affichée en vue des prochaines échéances à venir. Geraint Thomas, qui avait chuté ce samedi, s’est bien rattrapé pour assurer son sacre.

« C'était normalement une course préparatoire en vue du Tour de France »