Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas lâche ses vérités après sa lourde chute !

Publié le 2 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

En tête avec Michael Woods lors du final de la 4e étape du Tour de Romandie, Geraint Thomas a lâché son guidon et a chuté à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Le Britannique est revenu sur sa mésaventure.

C’est une fin de course dont Geraint Thomas se souviendra. Alors qu’il luttait pour la victoire aux côtés de Michael Woods, lors de la 4e étape du Tour de Romandie, le Britannique a soudainement lâché son guidon et est lourdement tombé à quelques mètres de l’arrivée. Le coureur d’INEOS Grenadiers s’est rapidement relevé et a finalement terminé à la troisième place.

« Je n'avais plus de sensations dans les mains »