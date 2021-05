Cyclisme

Cyclisme : Nibali s'enflamme totalement avant le Giro !

Publié le 3 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

C’est officiel, Vincenzo Nibali participera bien au Giro cette année, lui et son équipe l’ont annoncé ce lundi. Le coureur de la Trek-Segafredo s’était fracturé le poignet il y a quelques semaines, aujourd’hui il est d’attaque pour un nouveau Giro.

Vincenzo Nibali, 36 ans, va bel et bien participer au Giro cette année après s’être fracturé le poignet mi-avril. L’italien de chez Trek-Segafredo montre une force de caractère impressionnante et une passion toujours intacte pour le cyclisme. Comme l’avait annoncé son physiothérapeute, Martino Donati, Vincenzo Nibali sera de la partie chez lui en Italie. Il s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet et a fait part de sa joie de concourir une énième fois à la maison.

« Je veux essayer de laisser une trace sur le Giro »