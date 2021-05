Cyclisme

Cyclisme : Bernard Hinault émet un énorme regret sur Thibaut Pinot !

Publié le 3 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que Thibaut Pinot est en méforme totale depuis maintenant quelques temps, Bernard Hinault a émis un énorme regret à son sujet.

À 30 ans maintenant, Thibaut Pinot, coureur phare de la Groupama-FDJ, semble loin de retrouver son niveau passé. Une situation que regrette amèrement Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. Dans une interview donnée à Cyclism’Actu , ce dernier a évoqué la santé de Thibaut Pinot, qui a annoncé récemment son forfait pour le Giro.

«C'est dommage qu'il renonce encore à une très belle course comme le Tour d'Italie»