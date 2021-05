Cyclisme

Cyclisme : Cette annonce sur l'avenir de Peter Sagan !

Publié le 4 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que l’avenir de Peter Sagan chez son équipe BORA-hansgrohe semble de moins en moins clair, son ancien coach, Peter Zanicky, s’est exprimé sur le sujet et a pris la défense du Slovaque.

Des folles rumeurs circulent chaque jour sur le fait que Peter Sagan, 31 ans, pourrait quitter BORA-hansgrohe. Le coureur slovaque est effectivement dans une situation plutôt compliquée et ne contrôle pas tout, car si Julian Alaphilippe avait fait récemment un appel du pied à Peter Sagan, rien n’est encore sûr et l’hypothèse d’un départ est loin d’être validée. C’est en tout cas ce qu’explique, Peter Zanicky, son ancien coach.

« Il n'est pas si facile de changer pour une équipe qui n'utilise pas le même matériel »