Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Peter Sagan avant le Giro !

Publié le 7 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il prendra part ce samedi au Giro, Peter Sagan est revenu sur son retour en forme après un début de saison en demi-teinte, mais aussi sur les rumeurs de transfert incessantes qui le concerne.

Victorieux d’une étape au Tour de Romandie, Peter Sagan, 31 ans, va prendre part au Giro ce samedi et tenter de pourquoi pas remporter des étapes. Son objectif n’étant pas le classement général, mais bien le classement par points, dont il avait fini deuxième derrière Arnaud Démare en 2020. Dans une longue interview accordée à CyclingNews , Peter Sagan est revenu sur ses ambitions, mais aussi sur son avenir. Le coureur de la BORA-hansgrohe est régulièrement dans des rumeurs de transfert, de son côté, l’important c’est le cyclisme, il ne semble pas trop se préoccuper de son futur.

« Pour mon avenir, je ne suis pas inquiet »