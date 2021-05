Cyclisme

Cyclisme : Bernard Hinault envoie un message fort à Romain Bardet !

Publié le 4 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Bernard Hinault, légende et quintuple vainqueur du Tour de France, s’est exprimé sur la situation du cyclisme français. Il en a notamment profité pour évoquer le cas de Romain Bardet.

Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, a évoqué lors d’une interview à Cyclism’Actu la situation du cyclisme français. Si son bilan semble à première vue mitigé, il n’a pas hésité à mettre en valeur l’une des seules éclaircies, Romain Bardet. Le coureur français de la Team DSM qui a récemment terminé 9ème sur le Tour de Romandie, sera de la partie pour le Giro à partir du 8 mai contrairement à son compatriote Thibaut Pinot. Comme pour beaucoup, Bernard Hinault est dans l’incertitude quant aux possibles performances de Romain Bardet, mais croit en lui et lui souhaite le meilleur.

« On verra alors si le fait de changer d'équipe lui a fait du bien ou pas »