Cyclisme : Le message fort de Romain Bardet pour le Giro !

Publié le 7 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à disputer son tout premier Giro, Romain Bardet est revenu récemment sur son arrivée chez Team DSM et son association avec l’Australien Jai Hindley. Une situation plutôt excitante pour le cycliste français qui est impatient de commencer.

Agé de 30 ans, Romain Bardet commence une nouvelle aventure cette saison chez Team DSM. Samedi, il va prendre le départ de son tout premier Tour d'Italie avec sa nouvelle équipe, où il partagera le leadership avec l'Australien Jai Hindley, 2e du Giro l'an passé. Romain Bardet, récemment encensé par Bernard Hinault, s’est exprimé sur sa nouvelle situation et les ambitions qu’il partage avec son équipe.

« On vient sur ce Giro avec de grandes ambitions pour Jai et moi »