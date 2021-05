Cyclisme

Cyclisme : La déclaration forte de Romain Bardet avant le Giro !

Publié le 8 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors que la 1ère étape du Giro aura lieu ce samedi, Romain Bardet s’est exprimé dans un entretien avec l’Equipe sur ses ambitions notamment, et sa forme avant d’entamer son tout premier Giro.

Présent pour la 1ère fois ce samedi au départ d’un Tour d’Italie, Romain Bardet, 30 ans est prêt à relever un nouveau défi de sa carrière. Il l’a annoncé, lui et son équipe Team DSM viennent sur le Giro avec de grandes ambitions, et Romain Bardet pourra apporter à sa nouvelle équipe son expérience des grands Tours. Lui, s’est confié sur ses ambitions personnelles et surtout sur sa bonne forme du moment qui pourrait laisser présager des bonnes performances sur le Giro.

« Je pense que l'essentiel ici c'est d'avoir l'envie et de bonnes jambes »