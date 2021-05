Cyclisme

Cyclisme : Les confidences d’Alaphilippe après son forfait pour les JO !

Publié le 14 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe l’a annoncé, c’est officiel, il ne participera pas aux JO de Tokyo cet été. Le champion du monde en titre, qui prépare actuellement le Tour de France ne sera pas de la partie au Japon, il s’est expliqué.

À 28 ans, Julian Alaphilippe est le coureur français phare de ces dernières années, champion du monde en titre et 5ème lors du Tour de France 2019, il s’est affirmé comme un des meilleurs cyclistes du monde. Malheureusement pour la France, Julian Alaphilippe, coureur chez Deceuninck Quick Step, ne participera pas aux JO à Tokyo l’été prochain. En stage actuellement dans le sud de l’Espagne pour préparer le Tour de France, Julian Alaphilippe a rendu publique sa décision ce vendredi sur ses réseaux sociaux. Vainqueur de la Flèche Wallonne et second lors de la Liège-Bastogne-Liège, le coureur tricolore sera très attendu pour le Tour de France chez lui et préfère donc faire une croix sur les JO, pour se concentrer à 100 % sur cette course.

« C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie »