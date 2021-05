Cyclisme

Cyclisme : L'ancien manager de Bardet annonce la couleur !

Publié le 8 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Arrivé cette année chez la Team DSM, Romain Bardet, 30 ans, avait passé les 9 neufs dernières années chez AG2R. Ce samedi, c’est son ancien manager, Vincent Lavenu, qui s’est exprimé sur le cycliste français.

Alors que le Giro commence ce samedi, Romain Bardet, coureur de la Team DSM, est prêt à relever un nouveau défi et faire bonne impression pour son 1er Tour d’Italie. Ce samedi, c’est son ancien manager chez AG2R, Vincent Lavenu qui s’est exprimé sur la situation de son ancien poulain. Pour lui comme pour beaucoup, si Romain Bardet est en forme dès le début du Giro, alors tout est possible pour le tricolore.

«On sait qu'un Romain Bardet à 100% de ses moyens joue avec les meilleurs»