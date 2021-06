Cyclisme

Cyclisme : Cette énorme annonce de Froome avant le Tour de France !

Publié le 3 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

À la peine depuis quelque temps, Christopher Froome ne parvient pas à retrouver son niveau d'avant. Avant le Tour de France, le britannique a affirmé que la victoire finale paraissait impossible à ce jour.

Mais où est passé le Christopher Froome de ces cinq dernières années ? Après trois Tour de France consécutifs, le coureur britannique est à la peine et affiche des difficultés évidentes pour revenir à son meilleur niveau. Actuellement en train de courir sur le Critérium du Dauphiné, l'homme au palmarès impressionnant est conscient que son niveau actuel ne lui permettra pas de se mesurer aux favoris du prochain Tour de France.

« Il n’est pas question de gagner le Tour de France dans quelques semaines »