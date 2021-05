Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Froome avant le Tour de France !

Publié le 26 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Depuis sa terrible chute en 2019, Christopher Froome peine à revenir à son meilleur niveau. À 36 ans, le Britannique n’est le plus même qu’avant, mais essaye de progresser petit à petit dans l'optique de remporter un nouveau Tour de France.

En difficulté depuis sa chute en 2019, Christopher Froome, coureur chez Israël Start-Up Nation, tente de revenir à son meilleur niveau. Le Britannique est actuellement en stage au volcan Teide, à Tenerife en Espagne, pour préparer au mieux le Tour de France. Après une première partie de saison mitigée, Christopher Froome s’était exprimé sur son envie de continuer à progresser et de ne pas prendre sa retraite. À bientôt un mois du début du Tour de France, le natif de Nairobi a évoqué sa progression et ses ambitions futures.

« Je me sens très chanceux d'avoir pu redevenir coureur professionnel dans le peloton »