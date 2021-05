Cyclisme

Cyclisme : Giro, Tour de France… Bernal répond au défi lancé par Contador !

Publié le 25 mai 2021 à 21h35 par T.M.

Alors qu’Alberto Contador avait évoqué la possibilité qu’Egan Bernal fasse le doublé Giro-Tour de France, le Colombien a répondu à l’Espagnol.

A quelques jours de l’arrivée du Tour d’Italie, Egan Bernal est idéalement placé pour ramener le maillot rose à Milan. En effet, le Colombien est actuellement en tête du Giro, avec 2min24 d’avance sur son dauphin, Damiano Caruso. Le leader de l’équipe Ineos Grenadiers est donc parti pour s’offrir un deuxième Grand Tour après le Tour de France 2019. Et s’il réalisait l’exploit de faire le doublé en remportant la Grande Boucle cet été ? Récemment, Alberto Contador avait expliqué qu’Egan Bernal en était capable. Et qu’en pense le principal intéressé ?

« Le Giro et le Tour sont très différents »