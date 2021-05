Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Bernal sur son maillot rose au Giro !

Publié le 24 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur de la 16e étape du Tour d’Italie, Egan Bernal est plus que jamais leader du Giro. Son maillot rose est pour lui une source de motivation supplémentaire.

Ce lundi, malgré une 16e étape modifiée à cause des conditions climatiques, Egan Bernal s’est imposé devant le Français Romain Bardet et le surprenant Damiano Caruso, le tout avec 27" d'avance sur ses deux dauphins. Le Colombien de l’équipe INEOS Grenadiers a fait la différence dans la descente menant à Cortina d'Ampezzo. Motivé par son maillot rose, il s’envole encore un peu plus au général.

« Je voulais montrer que j'étais de retour »