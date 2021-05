Cyclisme

Cyclisme : Les confessions de Bernal après la quinzième étape du Giro !

Publié le 23 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Lors de la quinzième étape du Giro qui avait lieu ce dimanche, le maillot rose Egan Bernal a vécu une journée plutôt tranquille dans le peloton. En interview, il est revenu sur sa course.

Après avoir affronté le Mont Zoncolan samedi, les coureurs du Giro étaient de nouveau sur les routes d'Italie ce dimanche pour la quinzième étape du Tour d'Italie. Lors de cette course, le maillot rose Egan Bernal a vécu une journée plutôt tranquille dans le peloton, laissant même dix-sept minutes d'avance à un moment sur l'échappée. Mais le natif de Bogota est resté serein quant à sa course malgré les conditions climatiques difficiles.

« Je pense que c'est une bonne journée pour nous derrière »