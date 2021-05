Cyclisme

Cyclisme : Les mots forts de Peter Sagan après sa victoire du jour !

Publié le 17 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur de la dixième étape du Giro, Peter Sagan remporte sa première course depuis le début de la compétition et remercie son équipe pour cette victoire.

Dans une étape plutôt vallonnée, c'est Peter Sagan qui s'est imposé lors de la dixième étape du Giro. Le coureur de la BORA-hansgrohe a décroché sa première victoire sur le tour d'Italie ce lundi après-midi notamment grâce à un joli travail d'équipe. En effet, les coéquipiers du Slovaque ont roulé dans toutes les ascensions afin d'éliminer les sprinteurs les plus rapides sur la fin d'étape. Une stratégie payante donc pour Sagan qui s'empare du maillot ciclamen du classement par points à la veille de la journée de repos.

« Je dois remercier tous mes coéquipiers, ils ont fait un travail impressionnant. »