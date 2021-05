Cyclisme

Cyclisme : La déception de Romain Bardet au Giro !

Publié le 19 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Pour son premier Giro, Romain Bardet effectue un Tour d’Italie plutôt correct, mais sûrement loin de ses réelles ambitions. Le coureur de la Team DSM s’est exprimé après la 11ème étape ce mercredi, où il a été en grande difficulté.

Alors que Romain Bardet avait annoncé attendre avec excitation les étapes de montagne lors de ce Giro, ce mercredi, il a été en difficulté et a fini 27ème de la 11ème étape du Tour d’Italie. Loin des meilleurs grimpeurs, le coureur fraîchement arrivé chez Team DSM s’est exprimé sur son étape ratée et forcément sur sa frustration. Lui, qui est passé 12ème au classement général à 3min29 d’Egan Bernal, va sûrement maintenant se concentrer sur une victoire d’étape. Il affirme tout de même en conférence de presse, que lui et son équipe seront toujours à l’affût des opportunités à venir en montagne, mais la marche semble malheureusement trop haute pour Romain Bardet.

« Ce n'était pas ma meilleure journée aujourd'hui »