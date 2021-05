Cyclisme

Cyclisme : Les révélations de Romain Bardet pour son premier Giro !

Publié le 18 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Romain Bardet découvre cette année le Tour d’Italie. 13e au classement général, le Français est heureux de participer au Giro.

Alors que le Giro connait sa première journée de repos, Romain Bardet, le coureur de l’équipe DSM, réalise des performances solides et se place à la 13e place du classement général, à 1min21 du leader Egan Bernal. Le Français, qui fait parler ses qualités de grimpeur, semble de mieux en mieux au fil des jours. Alors que des jours compliqués attendent tous les coureurs de Tour d’Italie, Romain Bardet est lui, heureux de sa participation.

« J'ai hâte de voir ce que je vaux en haute montagne »