Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Romain Bardet au Giro !

Publié le 16 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Arrivé 7ème ce dimanche lors de la 9e étape du Giro, Romain Bardet monte en puissance petit à petit. Le coureur tricolore de la Team DSM s’est exprimé ce dimanche et semble en confiance et à l’aise dans sa nouvelle équipe.

Débarqué cette saison chez Team DSM, Romain Bardet, 30 ans, prend ses marques au sein de son équipe et retrouve de plus en plus confiance. Ce dimanche, lors de la 9ème étape du Giro, le cycliste français a franchi la ligne d’arrivé en septième position, à 12 secondes du vainqueur colombien, Egan Bernal. Une performance encourageante pour Romain Bardet, qui réalise pour l’instant un bon Tour d’Italie avec une 13ème place au général. Lui, qui avait annoncé vouloir se faire plaisir sur le Giro, valide totalement les objectifs qu’il s’était fixé. Romain Bardet s’est exprimé ce dimanche après l’étape, il se sent plutôt en forme mais n’oublie pas de féliciter ses coéquipiers pour l’avoir mis dans de bonnes conditions.

« C'est une bonne journée et je me sens plus fort de jour en jour »