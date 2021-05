Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche sa déception sur le Giro !

Publié le 22 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Les coureurs s'attaquaient aujourd'hui à une étape pas évidente sur le Giro pour le compte de la quatrième étape du Tour d'Italie. À l'issue de cette course, Romain Bardet s'est exprimé en concédant quelques regrets.

Le Tour d'Italie offrait ce samedi une belle étape aux coureurs et aux spectateurs pour le compte de la quatrième étape du Giro. Au programme, le célèbre Mont Zoncolan avec de gros pourcentages dans les montées comme dans les descentes. Une étape qui a vu l'italien Lorenzo Fortunato de l'EOLO-Kometa s'imposer tandis que Romain Bardet lui, s'est montré plus discret.

« C'est vraiment une course contre soi-même »