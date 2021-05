Cyclisme

Cyclisme : Peter Sagan s'enflamme après le Giro !

Publié le 30 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Le Giro se terminait ce dimanche avec un contre-la-montre, et Peter Sagan, coureur chez BORA-hansgrohe, a décroché le maillot ciclamen du classement par points. Le Slovaque est revenu sur son Tour et n’a pas caché sa joie.

Pour cette 104ème édition du Tour d’Italie, Peter Sagan, 31 ans a remporté le maillot ciclamen du classement par points. Le coureur de chez BORA-hansgrohe a réussi à conserver son maillot jusqu’au contre-la-montre de ce dimanche, qui faisait office de dernière étape du Giro. Après avoir annoncé durant le Tour d’Italie qu’il voulait garder le maillot ciclamen jusqu’à Milan, Peter Sagan a tenu sa promesse, et sort du Giro avec une nouvelle ligne à son palmarès. Le Slovaque s’est exprimé en sortie d’étape et n’a pas caché son bonheur.

« C'est un rêve de le porter depuis des années et je suis ravi d'avoir pu le réaliser »