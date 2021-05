Cyclisme

Cyclisme : Les mots forts de Bardet après la seizième étape !

Publié le 24 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Egan Bernal s'est imposé sur la seizième étape du Giro ce lundi. Cependant, Romain Bardet, son dauphin du jour, s'est montré satisfait de sa course en interview.

Pour le compte de la seizième étape du Giro ce lundi, c'est le colombien Egan Bernal qui s'est imposé et qui conserve donc son maillot rose. Derrière lui, le coureur de la Team DSM, Romain Bardet qui s'est accroché pour tenter de suivre le vainqueur de l'étape, sans succès. Tout de même auteur de sa meilleure prestation depuis le début de ce Tour d'Italie, le français s'est montré satisfait en interview d'après course.

« J'avais de grandes sensations aujourd'hui »