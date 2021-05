Cyclisme

Cyclisme : La joie d’Egan Bernal après sa victoire sur le Giro !

Publié le 30 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

C’est officiel, Egan Bernal a remporté ce dimanche la 104ème édition du Tour d’Italie, et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Après le Tour de France 2019, c’est au tour du Giro maintenant pour le coureur d’INEOS Grenadiers, qui a exprimé sa joie après son sacre.

Egan Bernal ne s’est pas fait peur sur l’ultime contre-la-montre ce dimanche, qui sonnait la fin du Giro. Pour sa première participation, le coureur Colombien d’INEOS Grenadiers remporte le Tour d’Italie, et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès, après le Tour de France 2019. En remportant 2 étapes sur ce Giro, Egan Bernal a semblé dominer et contrôler le rythme de la course tout au long du Tour d’Italie, avec son équipe. Le Colombien s’est exprimé sur son sacre, et n’a pas caché son immense bonheur.

« Je n'arrive pas à croire ce qui se passe, je viens de gagner le Tour d'Italie, je n'ai pas les mots »