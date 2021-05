Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche une grosse déception sur le Giro !

Publié le 29 mai 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2021 à 19h37

Bien placé pour remporter la 20ème étape du Giro, Romain Bardet n’a dû se contenter que d’une 4ème place sur la ligne d’arrivée. Le cycliste tricolore pensait vraiment pouvoir gagner ce samedi, et s’est montré plutôt déçu de son résultat.

Romain Bardet n’était pas loin de remporter une étape sur le Giro. Pour sa première participation au Tour d’Italie, le cycliste de la Team DSM réalise une performance correcte. Bien placé à l’avant de la course ce samedi, Romain Bardet n’a pas pu devancer ses concurrents et a fini 4ème de l’étape. Une position qui lui permet de grappiller une place au classement général, désormais 5ème, alors que le Giro se termine ce dimanche avec un ultime contre-la-montre à Milan. Romain Bardet s’est tout de même montré frustré après la course de ce samedi, qui était sa dernière chance de victoire d’étape.

« Je pensais vraiment pouvoir gagner aujourd'hui, donc je suis très déçu »