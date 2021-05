Cyclisme

Cyclisme : La satisfaction de Romain Bardet sur le Giro !

Publié le 26 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

La 17ème étape du Tour d’Italie a été plutôt contrastée pour Romain Bardet. Si le cycliste français passe 6ème au général, il laisse ce mercredi, ses concurrents prendre de l’avance sur lui. Le natif de Brioude a alors fait le point.

Romain Bardet, 30 ans, participe cette année au Giro pour la première fois de sa carrière. Le cycliste français n’avait pas forcément de gros objectifs pour Tour d'Italie. Au final, Bardet figure dans le top 10 au général, mais ce mercredi, il a réalisé une 17ème étape plutôt mitigée. En passant la ligne d’arrivée à la 14ème position, il a d’un côté, gagné une place au classement général en dépassant Giulio Ciccone, se retrouvant désormais 6e. Mais de l'autre, il laisse ses concurrents directs prendre de l’avance sur lui et le podium semble maintenant inaccessible pour le tricolore. Romain Bardet, qui s’était exprimé après la 16ème étape du Giro, est revenu ce mercredi sur le déroulement de sa course et n’hésite pas à féliciter son équipe.

« Mes coéquipiers m'ont parfaitement placé dans le dernier col »