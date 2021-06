Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas affiche sa satisfaction sur le Critérium du Dauphiné !

Publié le 5 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Arrivé à la neuvième position ce samedi, lors de la 7ème étape du Critérium du Dauphiné, Geraint Thomas n’a pas pu suivre ses concurrents, mais réalise quand même une belle opération au classement général. Le coureur de chez INEOS Grenadiers s’est exprimé après sa course du jour.

Après avoir remporté le Tour de Romandie, Geraint Thomas participe actuellement au Critérium du Dauphiné, pour préparer au mieux le Tour de France. Ce samedi, lors de la septième étape, le coureur d’INEOS Grenadiers n’a pu se contenter que d’une neuvième place, mais réalise tout de même une belle opération, en grimpant sur le podium au classement général. Un classement dominé par son coéquipier australien Richie Porte, deuxième de l’étape du jour, et qui en a profité pour s’emparer du maillot jaune. Une belle performance d’équipe donc, que Geraint Thomas n’a pas hésité à souligner en sortie d’étape.

« Avec Richie en jaune, c'est une belle journée, je ne peux pas me plaindre »