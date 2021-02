Cyclisme

Cyclisme : Pogacar annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 21 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu’il entame ce dimanche sa saison à l’UAE Tour, Tadej Pocajar se projette déjà sur le prochain Tour de France.

Il a été la grande surprise du dernier Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar avait remporté la course cycliste et avait endossé le maillot jaune lors du dernier contre-la-montre, la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Une énorme sensation, alors que son compatriote Primoz Roglic se dirigeait vers la victoire. Plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904, Pogacar disputera cette année la Grande Boucle avec l’espoir de terminer une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium.

« Je vais consacrer plus de temps à l’entraînement sur mon vélo de chrono »