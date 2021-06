Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Froome avant le Tour de France !

Publié le 15 juin 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 15 juin 2021 à 17h38

Absent du Tour de France depuis 2019, Christopher Froome va faire son grand retour sur les routes françaises. La course débutera le 26 juin prochain à Brest.

C'est l'heure du comeback pour Christopher Froome. Après une saison moyenne, le coureur britannique a confirmé qu'il participera bien au Tour de France. Aujourd'hui membre de la formation Israel-Start Up Nation, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle sera là en tant qu'équipier de luxe, et non en leader. Depuis son grave accident sur le Critérium du Dauphiné en 2019, Froome peine à retrouver son meilleur niveau. Désormais, le Britannique ne cache pas sa hâte.

« J'ai travaillé sans relâche pour arriver où je suis »