Cyclisme : L'énorme confidence de Cavagna après son titre !

21 juin 2021

Après sa déception sur l’épreuve du contre-la-montre jeudi, Rémi Cavagna a relevé la tête pour finalement remporter le titre de champion de France de cyclisme sur route.

Rémi Cavagna s’est ressaisi, et avec la manière. Désabusé après son échec lors de son épreuve de prédilection du contre-la-montre, le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a puisé dans ses ressources pour s’imposer dimanche à Épinal, lors des Championnats de France de cyclisme. Cavagna a placé une attaque décisive à 12 kilomètres de l’arrivée sans jamais qu’il ne soit rattrapé. Après avoir été titré en contre-la-montre en 2020, Rémi Cavagna portera la tunique tricolore de champion de France sur route cette saison.

« Il a fallu que je me remette en question »