Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe affiche ses objectifs pour le Tour de France !

Publié le 18 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Après le Tour de Suisse, Julian Alaphilippe semble bien préparé pour le Tour de France. Alors qu'il sera présent ce dimanche pour les Championnats de France sur route, le cycliste tricolore s’est exprimé sur ses objectifs lors du Grand Tour.

Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe s’est montré en forme lors du Tour de Suisse récemment, et semble prêt physiquement pour le Tour de France. Dimanche, il prendra part aux Championnats de France sur route et essayera de réaliser le doublé. Un gros objectif donc, mais surtout un bon échauffement avant le Tour de France qui est sa priorité. Julian Alaphilippe s’est d’ailleurs exprimé en conférence de presse sur ses objectifs sur la Grande Boucle.

« Un Tour réussi serait une belle victoire d'étape pour moi »