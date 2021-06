Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe annonce la couleur pour le maillot jaune !

Publié le 24 juin 2021 à 12h35 par T.M.

Ce samedi, Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de France à Brest. Reverra-t-on le Français avec le maillot jaune comme ces deux dernières années ? Le principal intéressé s’est penché sur le sujet.

En 2019, toute la France s’est mise à rêver de voir Julian Alaphilippe remporter le Tour de France. Ayant porté le maillot jaune pendant 2 semaines, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a finalement craqué dans les dernières ascensions face à Egan Bernal. Mais le désormais champion du monde a prouvé qu’il pouvait faire jeu égal avec les meilleurs et pourquoi pas prétendre à ramener la tunique de leader sur les Champs-Elysées. De nouveau porteur du maillot jaune en 202°, Alaphilippe va-t-il en refaire de même cette année ? Dans des propos rapportés par Eurosport , l’actuel détenteur du maillot arc-en-ciel a fait le point sur ses ambitions à quelques heures du grand départ de ce Tour de France 2021.

« Je vais essayer de m'emparer du maillot jaune… »