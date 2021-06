Cyclisme

Cyclisme : L'aveu de Nairo Quintana avant le Tour de France !

Publié le 24 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

A 31 ans, Nairo Quintana prépare son 8ème Tour de France. Le Colombien est revenu sur sa préparation différente des autres années car pour la première fois, il ne jouera pas le général.

Samedi, Nairo Quintana va entamer sa 8ème Grande Boucle. Depuis 2013, le Colombien fait preuve de régularité puisqu’il n’a raté que l’édition de 2014. Et avec trois podiums au classement général et trois victoires d’étape à son actif, le coureur de l’équipe Arkéa-Samsic a fait plus que participer. Mais cette année, Nairo Quintana n’aborde pas la compétition de la même manière.

«Je ne me sens pas très à l'aise vis-à-vis de la situation»