Cyclisme

Cyclisme : L'annonce de Julian Alaphilippe avant le Tour de France !

Publié le 24 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Samedi après-midi, Julian Alaphilippe sera à Brest et prendra part à son 5ème Tour de France. Et comme toujours, le coureur de 29 ans est motivé et a hâte de débuter.

A 29 ans, Julian Alaphilippe s’apprête à disputer son 5ème Tour de France. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step compte bien jouer sa carte à fond au classement général à l'image de sa 5ème place en 2019. Si le champion du monde n’est pas favori, il bénéficiera comme à chaque Grande Boucle de l’appui indispensable du public. 36 ans après la victoire de Bernard Hinault qui est le dernier français à avoir remporté le Tour, Julian Alaphilippe aimerait créer la surprise.

« Je suis très heureux d'être au départ de mon cinquième Tour, c'est toujours un moment spécial dans la saison »