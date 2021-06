Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L'annonce de Froome après sa lourde chute !

Publié le 27 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Samedi, le Tour de France débutait à Brest. Dans une étape qui a vu briller le Français Julian Alaphilippe, la course a malgré tout été marquée par deux grosses chutes du peloton.

Le Tour de France a débuté tout comme son lot de chutes. Samedi, la première étape reliant Brest à Landerneau a connu deux chutes spectaculaires du peloton. L'une d'elle fut très marquante, causée par une spectatrice qui voulait montrer sa pancarte trop près de la route. À 45 kilomètres de l'arrivée, le coureur de la formation Jumbo-Visma Tony Martin ne pouvait pas éviter le choc qui l'a emmené au sol. Avec lui, l'Allemand a entraîné de nombreux coureurs dans sa chute. Parmi eux se trouvait le quadruple vainqueur de la Grand Boucle , Christopher Froome. Le Britannique avait mis beaucoup de temps à remonter sur son vélo, et a fini l'étape plus de 14 minutes après Julian Alaphilippe.

« J'espère me sentir mieux dans les prochains jours »