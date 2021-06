Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe, maillot jaune... Prudhomme analyse les enjeux du Tour de France !

Publié le 25 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Ce samedi, le Tour de France débutera à Brest. Pour le directeur de la course Christian Prudhomme, cette nouvelle édition peut être pleine de promesses dès le début de la course.

Christian Prudhomme vise les sommets. Alors que le grand départ du Tour de France approche, le directeur de la Grande Boucle est ambitieux pour cette année plutôt spécifique. Alors que le Tour devait initialement partir du Danemark, les organisateurs ont dû retracé la course en raison du Covid-19. C'est finalement à Brest que les coureurs vont s'élancer et rentrer dans le vif du sujet. Avec une arrivée à Mûr-de-Bretagne dès la deuxième étape, des écarts pourraient vite se créer entre les favoris. Pour Christian Prudhomme, Julian Alaphilippe peut rapidement briller.

« Alaphilippe est un coureur emblématique qui crée des émotions»