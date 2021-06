Cyclisme

Cyclisme : La déception de Thomas Voeckler après le forfait de Romain Bardet aux JO !

Publié le 20 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Thomas Voeckler s'est exprimé sur l'absence de Romain Bardet pour les Jeux olympiques. Le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme ne cache pas sa déception.

Les ambitions de Thomas Voeckler en prennent un coup. Après le forfait de Julian Alaphilippe pour les Jeux olympiques de Tokyo, c'est Romain Bardet qui a fait l'impasse sur les JO. L'équipe DSM privilégie le Tour d'Espagne et tient à ce que son grimpeur soit à 100% de ses capacités dès la deuxième semaine de course. Dans un parcours tracé dans le Mont Fuji, Romain Bardet aurait pu viser une médaille aux JO. Pour Thomas Voeckler, qui doit délivrer sa liste définitive le 2 juillet prochain au Comité national olympique et sportif français, c'est un nouveau coup dur.

« Je n'aurai pas cet élément auquel je tenais »