Cyclisme

Cyclisme : La réaction d’Alaphilippe après sa victoire sur le Tour de France !

Publié le 26 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Le Tour de France démarrait ce samedi avec la première étape, et les fans de cyclisme ont déjà pu assister à une victoire française. En effet, c’est Julian Alaphilippe, coureur chez Deceuninck - Quick-Step, qui s’est imposé à Landerneau en fin de journée. Le premier maillot jaune de cette édition, s’est exprimé après sa retentissante victoire.

Alors que la première étape du Tour de France se tenait ce samedi, il y a déjà un Français avec le maillot jaune. En effet, c’est Julian Alaphilippe qui s’est imposé à Landerneau en fin de journée. Le coureur de la Deceuninck - Quick-Step a bien géré sa course et prend déjà une bonne avance sur ses concurrents. Le parcours de la Grande Boucle cette année semble bien adapté au style de Julian Alaphilippe et pourrait lui permettre de rêver à une victoire finale sur le Tour de France. Bien qu’il reste encore beaucoup d’étapes et de chemin à parcourir, le cycliste tricolore, s’est exprimé sur cette première journée parfaite.

« C'est un bonheur pour moi de gagner, de me faire plaisir »