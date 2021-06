Cyclisme

Cyclisme : Christian Prudhomme répond aux polémiques sur le Tour de France !

Publié le 22 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Ces dernières années, le Tour de France est de plus en plus pointé du doigt pour sa pollution lors de ses passages sur les routes. Le directeur de la compétition Christian Prudhomme s'est prononcé sur cette polémique.

Chaque année, le Tour de France ne fait pas l'unanimité. Rendez-vous incontournable des fans de cyclisme et de sport, la Grande Boucle peut tout de même se retrouver sous le feu des critiques. Ces dernières ont pris de l'ampleur depuis 2020 avec l'arrivée de nombreux maires écologistes au sein des municipalités. Alors que le Tour est jugé trop polluant, Christian Prudhomme a affirmé que tout était mis en œuvre pour que l'impact néfaste de l'épreuve sur l'environnement soit réduit chaque année.

« On ne peut pas nous reprocher de ne rien faire »