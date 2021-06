Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot donne des nouvelles sur son avenir !

Publié le 29 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Après avoir fait vibrer la France entière sur le Tour de France en 2019, Thibaut Pinot est absent de la Grande Boucle cette année pour cause de blessure. La Français a donné de ses nouvelles.

L'absence de Thibaut Pinot laisse un grand vide sur les routes du Tour de France. Le coureur de la Groupama-FDP s'est éloigné du vélo dernièrement pour se remettre d'une longue blessure au dos. Malgré une gène toujours présente, le Français semble se remettre petit à petit. Après avoir suivi un traitement au sein d'une clinique parisienne et trois semaines de repos complet, Thibaut Pinot a repris progressivement ses sorties sur la route.

« Je garde espoir et l'envie de revenir le plus vite possible »