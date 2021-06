Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe reçoit un message de taille avant le Tour de France !

Publié le 25 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que le Tour de France commence ce samedi, les cyclistes tricolores ne semblent pas avoir de grandes chances de victoire. David Gaudu, coureur pour Groupama-FDJ, s’est lui exprimé sur son compatriote Julian Alaphilippe, et croit beaucoup en lui.

David Gaudu va participer ce samedi à son premier Tour de France. En l’absence de Thibaut Pinot chez Groupama-FDJ, le cycliste français devra porter son équipe et assumer de grosses responsabilités. Un défi de taille pour le coureur de 24 ans, qui s’est exprimé avant le début de la Grande Boucle. Après avoir précisé que le parcours de cette année n’est clairement pas à son avantage, le tricolore a évoqué le cas de son compatriote Julian Alaphilippe. Pour lui comme pour beaucoup, le champion du monde aura un coup à jouer sur le Tour de France.

« Pour moi, ça sera un client pour le classement général »