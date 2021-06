Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L'énorme coup de gueule de Marc Madiot après la 3ème étape !

Publié le 28 juin 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2021 à 20h39

Après une troisième étape de nouveau marquée par les chutes, le manager général de la Groupama-FDJ n'a pas réussi à contenir sa colère après l'arrivée.

Le Tour de France a débuté, et son lot de chutes aussi. Dès la première étape de samedi remportée par Julian Alaphilippe, une chute spectaculaire causée par une spectatrice qui voulait montrer sa pancarte trop près de la route avait fait des dégâts au sein du peloton. Ce lundi, lors de la troisième étape reliant Lorient et Pontivy, de nombreux coureurs sont encore tombés, notamment lors du finale de la course. Pour Marc Madiot, ces chutes à répétition à cause d'un passage très dangereux ne sont pas tolérables.

« Un jour il y aura des morts »